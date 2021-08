Po długich tygodniach ciszy CD Projekt RED wreszcie zdradził, jakich nowości mogą spodziewać się gracze po Patchu 1.3 do gry Cyberpunk 2077. Sprawdzamy, co nowego przygotowali deweloperzy.

Od premiery Cyberpunka 2077 minęło już ponad pół roku, ale do tej pory nie pojawiły się jeszcze żadne dodatki. Nie dziwi to jednak, gdyż CD Projekt RED jak na razie cały czas łata swoją grę, która może i daje mnóstwo frajdy, ale jej stan techniczny pozostawia naprawdę sporo do życzenia — i to nawet po aktualizacji do wersji 1.2, która została wydana… w marcu.