Jest sposób na odebranie gry The Last of Us Part 2 za darmo. Oto co musisz zrobić

Jeśli już kupimy ten monitor lub inny dowolny wyświetlacz wymieniony na stronie internetowej promocji w terminie od 4 do 25 maja do godz. 23:55, następnie będzie trzeba zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie promocji w ciągu 14 dni od daty zakupu. Jeśli wszystko dobrze wypełnimy i spełnimy warunki promocji, po 21 dni od weryfikacji dostaniemy klucz do gry The Last of Us Part 2 Remastered na komputery osobiste oraz soundbar o wartości ok. 150 zł. Tym sposobem możemy liczyć na prezenty o wartości ok. 350 zł - gra w wersji Steam kosztuje ok. 220 zł.