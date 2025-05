Słaba sprzedaż Switcha 2? Potężne zaskoczenie

W najnowszym raporcie opublikowanym przez Nintendo czytamy, że szacunki sprzedaży niezależnych analityków jeszcze przed premierą Nintendo Switch 2 na poziomie prawie 17 mln sztuk mogły być błędne. Chociaż popyt na nową konsolę jest wysoki, statystyki mogą być niższe z powodu ewentualnych problemów z dostępnością we wszystkich regionach. Konsola ma trafić do rąk graczy 5 czerwca, a obecnie prowadzona jest przedsprzedaż. Tylko w Japonii sprzedało się już 2,2 mln egzemplarzy. To pokazuje, że zapotrzebowanie na nową generację Switcha jest naprawdę wysokie.