Zaskakujące przedmioty polecą z Polakiem w kosmos. Zabierze ze sobą litery, sól i bursztyn

Po zakończeniu misji przedmioty wrócą do Polski, gdzie trafią do muzeów i instytucji, które je udostępniły, stając się świadectwem tej historycznej chwili. To nie tylko symboliczne przypomnienie o bogatej historii i kulturze Polski, ale także inspiracja dla przyszłych pokoleń, by sięgać gwiazd – dosłownie i w przenośni.