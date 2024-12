Pierwsza polska misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną nazywa się Ignis. Co Polak będzie robić w kosmosie?

Na ISS znajdą się urządzenia zaprojektowane przez polskie przedsiębiorstwa, m.in. systemy monitorowania zdrowia astronautów, narzędzia do analizy danych oraz eksperymentalne technologie komunikacyjne. To szansa na pokazanie, że Polska ma do zaoferowania coś więcej niż pierogi i Chopina — nasza myśl techniczna konkuruje z najlepszymi na świecie.