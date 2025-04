Zdarzają się sytuacje, gdy operatorzy tacy jak Plus, T-Mobile, Orange i Play blokują smartfony po numerze IMEI, czyli unikalnym numerze identyfikacyjnym urządzenia składającym się z 15 cyfr. W takiej sytuacji telefon nie będzie się nadawał do użytku. Dzieje się tak albo na prośbę klienta, który telefon stracił oraz w sytuacji, gdy klient przestał spłacać raty, co utrudnia kupno telefonu z drugiej ręki.