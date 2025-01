Ulubionego gadżetu szukaj w kuchni. To tam zachodzą potężne zmiany

Na domowe sprzęty do parzenia kawy nie trzeba wydawać dużych pieniędzy. Kawiarkę kupimy za ok. 100 zł. Podstawowe sprzęty wprowadzające w świat kawowej alternatywy to jeszcze mniejszy wydatek, bo plastikowy dripper to koszt ok. 30 zł. Do tego dochodzą niedrogie filtry. Przydaje się też waga, ale może być zwykła kuchenna, czy czajnik z wyprofilowaną szyjką, ale na początku obejdzie się i bez tego.