Na portalu z ogłoszeniami poszukałem discmanów. I zwariowałem

Jest absurdalny, ostrzegam od razu. Nic jednak nie poradzę, że z punktu widzenia kolekcjonerskiego bardzo przyjemny – półka ugina się od płyt ulubionego artysty. To dobry sposób na to, żeby za nieduże pieniądze (o ile nie są to pierwsze wydania w limitowanych sztukach, to single naprawdę można nabyć za śmieszne kwoty) stworzyć imponującą prywatną kolekcję. I nie chodzi tutaj o same liczby – jeśli jest się fanem, to miło spojrzeć na półkę z tytułami piosenek, które tak się lubi.