Ten robot jest niepokojąco ludzki. Jeżeli nie stać cię na pełną wersję, możesz kupić samą głowę

Słowo "wariant" jest tu kluczem, ponieważ maszynę można kupić obecnie w trzech wersjach: popiersia, który zawiera jedynie głowę i fragment klatki piersiowej, siedzącej, którą można rozłożyć na części i spakować do walizki oraz pełnej, stojącej wersji. Zależnie od wersji, robot kosztuje od 12 tys. dolarów (ok. 50,3 tys. zł) do 175 tys. dol. (ok. 733 tys. zł).