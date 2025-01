Taki miał być 2025 r. Sprawdzamy nasze wróżby kilkanaście lat temu

W tym roku przeciętna osoba - niezależnie z jakiego zakątka świata - będzie wchodzić w interakcję z posiadanymi przez siebie urządzeniami prawie 4,8 tys. razy na dzień - raz na 18 sekund. Co więcej, 90 proc. danych świata będzie wymagać przynajmniej podstawowych zabezpieczeń, ale w rzeczywistości zabezpieczone zostanie jedynie 50 proc. danych świata. Ponadto według przewidywań raportu, do 2025 roku 75 proc. globalnej populacji miało uzyskać stały dostęp do internetu - na koniec października 2024 roku jest to ok. 68 proc.