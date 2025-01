Lidl podliczył ci zakupy. Zobaczysz, ile masła wylądowało w twojej lodówce

Podsumowanie Lidl Plus - które internet już zdążył ochrzcić mianem "Lidl Wrapped" - to podsumowanie wszystkich zakupów dokonanych w 2024 roku wraz z kartą Lidl Plus. Uczestnicy programu lojalnościowego dowiedzą się, ile zaoszczędzili na zakupach, z ilu kuponów i Ofert Lidl Plus skorzystali, a także jak długo są posiadaczami karty Lidl Plus. Z bardziej nieoczywistych informacji, Podsumowanie Lidl Plus informuje także o liczbie zakupionych kilogramów warzyw i owoców, bułek, litrów wody, a także... kostek masła.