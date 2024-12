Kasa samoobsługowa w Lidlu częściej się odezwie. Nie po to, żeby żądać informacji

Do tego dochodzi jeszcze obrazkowa instrukcja wyjaśniająca, jak opłacić zakupy. Pewnie dla wielu jest to oczywiste, że trzeba przyłożyć kartę do terminala, ale niezaznajomieni z samoobsługą mogą nie wiedzieć, jak kończy się transakcje. Dobrze, że pojawiają się komunikaty rozwiewające najmniejsze wątpliwości. Wielu szczególnie starszych osób rezygnuje z takiej formy robienia zakupów, bo boją się, że sobie nie poradzą. A im milsza będzie dla nich codzienna technologia, tym większa szansa na to, że skorzystają z innych rozwiązań, od których teraz mogą stronić.