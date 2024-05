Technologia sprawiła, że staliśmy się chamscy. Stoję w kolejce i nie dowierzam

Co dzieje się przy samoobsłudze? W momencie rozpoczęcia drogi z kolejki do stanowiska to wszystko zostaje ucięte. Zostajemy my i technologia. Obok nas też są ludzie, ale jednak w bezpiecznej odległości, na dodatek zajęci tym samym, co my. Nie mają czasu i potrzeby nam się przyglądać i oceniać. Za nami nikogo nie ma. Sklepowy świat przestaje istnieć, a wraz z nimi dobrze znane reguły.