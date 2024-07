Spory problem kas samoobsługowych. Uderza w dorosłych

Jeśli już dokonywałeś w Żabce (nawet tej nie Nano) zakupów produktów , które wymagają skończonych 18 lat i kasjer zeskanował kod kreskowy Żappka, to znaczy, że masz więcej niż 18 lat. Teraz na ekranie dotykowym przy lodówce wybierz opcję weryfikacji Żappką i przyłóż do ekranu QR, ten sam, który umożliwia otwarcie drzwi do Nano, dostępny w aplikacji Żappka w zakładce Nano. Przykładasz kod QR do czytnika pod ekranem, co odblokowuje lodówkę.