Dramy, wpadki i inby. Tym żył polski internet w 2024 r.

Mimo to Pasut stwierdził, że nie żałował swoich słów i cieszył się z odzyskanej wolności twórczej. Jego postawa spotkała się z mieszanymi reakcjami - jedni krytykowali go za brak skruchy i lekceważący stosunek do konsekwencji swoich czynów, inni bronili jego prawa do wyrażania własnych, choć kontrowersyjnych, opinii.