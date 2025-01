Nie ma czegoś takiego jak za duży telewizor. Tak wypadają na żywo nowe Hisense'y

W przypadku tego 163-calowego olbrzyma również mamy do czynienia z matrycą typu microLED oraz parametrami zbliżonymi do modelu Hisense 136MX. Na żywo robi on piorunujące wrażenie - nie chcę nawet myśleć, w jaki sposób miałbym go wnieść po klatce schodowej i jak przebiegałaby procedura montażu w domu.