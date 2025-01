Milioner chciał odwrócić proces starzenia. Jeden z leków go postarzył

Bryan Johnson to amerykański przedsiębiorca i multimilioner, który poprzez zakładanie licznych startupów z branży tech oraz powiązane z nimi inwestycje dorobił się fortuny. Najbardziej dochodowym z nich był założony w 2007 Braintree, który to startup później nabył aplikację Venmo. W 2013 roku Johnson sprzedał obie firmy PayPalowi, zarabiając na transakcji 300 milionów dolarów.



Jednak rozpoznawalność w mediach Johnsonowi przyniosły nie pieniądze i zakładane przez niego firmy, a to, co robi z zarobionymi przez siebie środkami. W 2021 roku ogłosił uruchomienie "Projektu Blueprint", czyli wysiłków mających na celu przeciwdziałanie starzeniu.