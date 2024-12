Jimmy Carter nie żyje, ale jego wzruszający list do obcych cywilizacji wciąż mknie przez kosmos

Świat pożegnał Jimmy'ego Cartera, 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zmarł w wieku 100 lat w swoim domu w Plains w Georgii. Jego dziedzictwo polityczne i humanitarne jest imponujące, ale to, co wyróżnia go na tle innych przywódców, to wiadomość, którą napisał w 1977 r. – list, który obecnie podróżuje poza granice Układu Słonecznego.