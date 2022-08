Dlaczego podróże do innych planet trwają tak długo? Pomówmy o prędkościach i odległościach w kosmosie

Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje wskazujące na to, że być może na początku lat trzydziestych wystartuje z Ziemi sonda, której celem miałby być Uran. Dla miłośników astronomii to niezwykle ekscytująca wiadomość bowiem o gazowych olbrzymach - a szczególnie o Uranie i Neptunie - wciąż wiemy bardzo niewiele. Tym razem jednak miałaby to być sonda, która nie tylko przeleci w pobliżu planety, ale wejdzie na orbitę wokół niej. Entuzjazm jednak szybko opada w momencie, gdy okazuje się, że lot do Urana potrwa co najmniej 12 lat.