Pech jednak chciał, że w tym samym 2006 r., w którym sonda rozpoczęła swoją podróż do ostatniej planety, Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała o wyłączeniu Plutona ze spisu planet i przeniesieniu go do nowo powstałej kategorii planet karłowatych. Sonda wystartowała lecąc do planety, a doleciała 14 lipca 2015 r. już do planety karłowatej.