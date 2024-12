ChatGPT zagości w twoich okularach. Nikt o to nie prosił, ale wielu skorzysta

Okulary to prawdziwe oczko w głowie Doliny Krzemowej. I to nie ze względu na fakt, że nosi je pewnie połowa programistów i inżynierów, a ze względu na potencjał bycia kolejnym smart urządzeniem. Prawdopodobnie każdy pamięta znikające i powracające jak bumerang Google Glass czy liczne plotki o Apple Glass. Z kolei własne smart okulary - aczkolwiek w trochę innym wydaniu - posiada Meta.



Okulary Mety skrojone są na potrzeby social mediów, umożliwiając bezpośrednie przesłanie na Facebooka czy Instagrama zdjęcia, stories czy rozpoczęcie transmisji z perspektywy pierwszoosobowej. Ponadto posiadają one integrację z asystentem Meta AI, umożliwiając tak czatowanie jak i wydawanie poleceń głosowych. Teraz jednak Meta już nie jest jedynym producentem okularów, do których można mówić.