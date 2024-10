Szli ulicą i identyfikowali przechodniów. Pokazali, jak podstępne są okulary Facebooka

Meta Ray-Ban to inteligentne okulary będące efektem współpracy koncernu Meta i marki okularów Ray-Ban. W przeciwieństwie do gogli VR czy niechlubnych Google Glass, Meta Ray-Ban stanowią bardziej akcesorium niż samodzielne urządzenie. Z ich pomocą użytkownik może na żywo transmitować obraz i dźwięk, natychmiast przesyłać zdjęcia na Instagram, a od kilku dni także korzystać z funkcji wirtualnego asystenta AI.



Jeżeli słyszysz o okularach Mety po raz pierwszy, to jest to całkiem zrozumiałe - urządzenie sprzedawało się fatalnie, koncern otrzymywał liczne zwroty od niezadowolonych klientów, a użytkownicy to de facto grupa entuzjastów nowinek technologicznych skłonnych zapłacić 300 dol. (ok. 1200 zł) za gadżet. Teraz Meta ma jeszcze inny problem: potencjalne wykorzystanie Ray-Ban do pozyskiwania danych o dosłownie każdej osobie w czasie rzeczywistym.