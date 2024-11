Piętrowy pociąg powstał w Polsce, będzie jeździł w Niemczech. Niewykluczone, że trafi też do nas

Pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając około 500 pasażerom komfortową podróż. Będą mogli oni skorzystać z wygodnych, wysuwanych foteli, z indywidualnymi stolikami, podłokietnikami, podnóżkami oraz oświetleniem. Do ich dyspozycji będzie WiFi, gniazdka elektryczne i USB. Wygodną podróż zapewni też klimatyzacja oraz system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych. W trosce o bezpieczeństwo na pokładach zamontowany będzie system wykrywania pożaru obejmujący całe pojazdy oraz monitoring wizyjny. Pojazdy będą posiadały część klasy 1 i klasy 2, strefę ciszy, przestrzeń dla dzieci, maszyny vendingowe wraz z przestrzenią do spożycia posiłków, miejsce na rowery oraz duże bagaże z możliwością ich zabezpieczenia. Bezpieczną eksploatację piętrowych pociągów zapewni zastosowany europejski system bezpieczeństwa ETCS poziomu 1 i 2, system diagnostyki pokładowej czy GPS. Pociągi będą w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną TSI Loc&Pas, oraz przystosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się - zgodnie z TSI PRM