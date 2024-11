MediaMarkt rzuca promocjami z okazji Black Weeks. Świetne słuchawki i telewizory w niższych cenach

W promocji dostępne są kapitalne słuchawki ze średniej półki cenowej – popularne Arctis Nova 5 Wireless w cenie 379 zł zamiast 549 zł. To oznacza 30-procentową obniżkę (-170 zł). W tym budżecie to jedna z najlepszych propozycji, jakie można znaleźć. Jak sugeruje nazwa, są to bezprzewodowe słuchawki, głównie stworzone z myślą o graczach. Oferują łączność 2,4 GHz, a także Bluetooth 5.3, dzięki czemu łatwo przełączać się między komputerem a np. telefonem.