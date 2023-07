Jaki odkurzacz pionowy wybrać? Oto seria Dreame H12

Dreame H12 odkurza i myje podłogę. Wyposażono go w 200-watowy silnik bezszczotkowy, który zasilany jest sześcioma ogniwami po 4000 mAh każdy. Zapewnia to 35 minut mopowania i około godziny odkurzania. Do wyboru mamy tryb automatyczny, wówczas odkurzacz sam dobiera moc ssania do poziomu zanieczyszczenia, który jest w stanie określić. Jego zaletą jest optymalizacja zużywanej energii i dłuższy czas pracy. Tryb ssania służy do zbierania rozlanych płynów. Urządzenie ma 2 zbiorniki – na wodę czystą (900 ml) i brudną (500 ml).