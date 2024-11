Black Weeks w MediaMarkt. Top 10 promocji do domu - i nie tylko

Philips The One 50PUS8919/12 to 50-calowy telewizor z ekranem 4K UHD. Urządzenie wyróżnia się w swojej półce cenowej zastosowaniem technologii Ambilight, który podświetla ramkę telewizora kolorami zależnymi od obecnie wyświetlanych treści, oferując niezwykłe doświadczenia wizualne podczas korzystania z urządzenia. System operacyjny Titan OS, zapewnia łatwy dostęp do ulubionych aplikacji i treści, a technologie Dolby Vision i Dolby Atmos gwarantują doskonałe wrażenia zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry. Częstotliwość odświeżania 144 Hz sprawia, że obraz jest płynny i wyraźny, idealny do oglądania dynamicznych scen. Podczas trwających Black Weeks w MediaMarkt, telewizor LED Philips The One 50PUS8919/12 kupisz aż 1000 zł taniej.