MediaMarkt nie czeka na Black Friday. Ruszyły setki promocji, a my wybraliśmy najlepsze

Golarka Philips OneBlade 360 to urządzenie do przycinania, golenia i stylizowania zarostu na twarzy i ciele. Wyposażono je w ostrze 360, które dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając golenie w trudno dostępnych miejscach. Golarka jest w pełni wodoszczelna, co umożliwia jej używanie zarówno na sucho, jak i na mokro - nawet pod prysznicem. Golarka skutecznie radzi sobie z włosami o dowolnej długości, oferując komfortowe i dokładne golenie. Co więcej, zaledwie godzina ładowania pozwala na 90 minut pracy bez przerwy.