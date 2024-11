Wygląda jak Mac mini, kosztuje grosze. Biedronka rzuciła kuszącą promocję

Omawiany komputer jest tak miniaturowy, jak sprzęt Apple’a (Mac mini M4 jednak waży niemal 2 razy więcej, co wynika z aluminiowej obudowy). Blackview MP60 to konstrukcja zamknięta w plastikową bryłę – na czymś trzeba było przecież oszczędzić. No dobra, a co mamy w środku? Przede wszystkim sporo pamięci – 16 GB RAM DDR4 oraz 512 GB przestrzeni na pliki za sprawą dysku SSD M.2 SATA. Sercem komputera jest Intel Celeron N5095 (11. Generacja Intel Core) wyposażony w 4 rdzenie (do 2,9 GHz i 4 wątki).