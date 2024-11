Kupujesz telewizor, a kasa wraca na konto. Sony chce oddać ci nawet 3000 zł

Są to sztandarowe modele Sony, które mają oferować świetną jakość wyświetlanego obrazu - pracują w rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 120 Hz i dźwięku (producent chwali się wsparciem przestrzennego dźwięku - telewizory potrafią zamienić nawet 2-kanałowe audio do konfiguracji 5.1-kanałowej). Oferują skalowanie treści do jakości bliskiej rozdzielczości 4K. Bravia 9 ma także m.in. matrycę, która niweluje odbicia na ekranie, co jest przydatne m.in. w jasnym pomieszczeniu oraz ma oferować najwyższą jasność spośród telewizorów Sony 4K.