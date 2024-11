Sprzedają telefony za pół ceny. Samsung ma nie jedną, a dwie nowe promocje

Przy zakupie czarnego Samsunga Galaxy A54 w wersji 256 GB w dniach od 12 listopada do 3 grudnia bieżącego roku włącznie, klienci mogą liczyć na ogromny rabat w wysokości 1350 złotych. Bowiem smartfon został przeceniony z 2649 złotych na 1299 złotych. Co więcej, promocja ma zastosowanie także do zakupów dokonywanych na raty.