Technologia w kuchni. Realnie korzystam z sześciu rozwiązań, choć testowałem masę sprzętu

Zdaję sobie sprawę, że smak kawy z kapsułek to ta sama liga co smak zmielonej kawy z marketu. Jednak zupełnie szczerze, mnie taki standard w zupełności wystarczy. Nie należę do tych, co zamawiają wyselekcjonowane ziarna za kupę pieniędzy. Zamiast tego idę do marketu i biorę paczkę ciekawie wyglądających kapsułek, najlepiej z promocji. Nie przepadam za oszczędzaniem na jedzeniu, ale na kawie już mogę.