Catler ES 721 Porto B ogarnia różne kapsułki, a ciśnieniowy Sencor SES 6010SS ma dobrą cenę - test

Jestem za to pod wrażeniem elementów w zestawie. Zwłaszcza kolby - niezwykle porządnej, ciężkiej, świetnej w chwycie. Kolba ma rzadko spotykaną średnicę charakterystyczną dla profesjonalnych urządzeń (F=60mm). To daje większą powierzchnię parzenia i lepsze efekty. Z kolei temper do ubijania kawy jest odpowiednio ciężki i masywny. Do tego dochodzą filtry kawy na jedną lub dwie+ filiżanki i wcześniej wspomniany dzbanuszek na mleko. Wszystko stalowe, solidne i porządne. Do tego dochodzą akcesoria do czyszczenia.