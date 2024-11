Niepotrzebna będzie aplikacja. Firma zmienia swoje automaty paczkowe

Oczywiście teoretycznie do podobnego zdarzenia mogłoby dojść, gdyby ktoś otworzył skrytkę w bardziej tradycyjny sposób, czyli poprzez wpisanie kodu na ekranie. W przypadku dużych automatów ktoś mógłby twierdzić, że to jego paczka, a odblokował ją również przez aplikację. Niemniej jednak kiedy dwóch nieuważnych użytkowników się zagapi, to może dojść do nieprzyjemnej sytuacji przypadkowego przejęcia przesyłki. Takie historie już się zresztą zdarzały, kiedy dwa automaty znalazły się zbyt blisko siebie.