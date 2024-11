Co zamiast MacBooka Pro M4? Wybieramy najlepsze alternatywy

Wiele szczególnie profesjonalnych, mniej popularnych aplikacji do tworzenia treści i projektów nie oferuje natywnej wersji, więc taki sprzęt nie będzie nadawał się do wszystkiego. Jak łatwo sprawdzić, czy aplikacja jest oferowana na Windows z ARM? Najlepiej wpisać "nazwa oprogramowania + Windows ARM", można też sprawdzić stronę Windowsonarm. Poza tym to bardzo dobry komputer, który działa do 22 godzin na baterii, ma świetny 13,8-calowym ekranem 120 Hz LED, dużo pamięci - 16 GB RAM 1 TB na SSD. Także wygląda bardzo dobrze i jest wykonany z najlepszych materiałów. To wszystko w identycznej cenie na poziomie 8499 zł.