Do czego może służyć LinkedIn? Do ogłoszenia rozpoczęcia kary więzienia

Jeśli ktoś ma trafić do więzienia, to raczej się tym nie chwali. No chyba, że jest się osobą medialną, której bardzo zależy na rozgłosie, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Sekcja dyskusji to też coś pięknego. Pewien użytkownik podsumował post, że "jestem tu, aby poczytać komentarze". Znajdziemy tam szereg satyrycznych opinii typu "powodzenia", "gratulacje", "masz to". To tylko kilka przykładów, natomiast cała sytuacja wydaje się bardzo… absurdalna.