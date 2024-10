Tak wyglądałby iPod, gdyby Apple wznowił produkcję

iPod to nie tylko hit wśród prezentów komunijnych w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale przede wszystkim urządzenie, dzięki któremu Apple odbiło się od rynkowego i finansowego dna. Choć odtwarzacz muzyczny zakończył swój żywot w 2022 roku, to po dziś dzień wspominany jest niezwykle ciepło.



I to na tyle ciepło, że duet projektantów poświęcił czas na stworzenie własnej wizji iPoda "gdyby ten przetrwał na rynku do dziś".