Apple chce ci zapłacić miliony. Co trzeba zrobić?

Kwota miliona dolarów wydaje się ogromna, natomiast mówimy o gigancie technologicznym, dla którego to kwestia sprzedania kilkuset Phone'ów 16 Pro Max (lub innych urządzeń). Możliwość włamania się do chmury mogłoby wygenerować dużo większe szkody. Druga co do wielkości nagroda wynosi 250 tys. dol. – można ją zgarnąć, jeśli znajdzie się (i zgłosi) odpowiednie luki, które umożliwiają "wyciągnięcie" informacji użytkowników - np. tego, co przesyłają do chmury Apple’a.