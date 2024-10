Bardzo mocna promocja na sprzęt Apple'a w MediaMarkt. Pokazujemy, na czym najwięcej zaoszczędzisz

Jeśli wybierzemy takie połączenie (iPhone 15 128 GB + Watch SE 40 mm), to dwa sprzęty będą nas kosztować ok. 4000 zł, ponieważ obejmie je rabat na poziomie ponad 444 zł. Czyli tak naprawdę za podstawowy zegarek Apple'a zapłacicie 500 zł. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że to świetna cena.