Możesz przetestować, zanim kupisz. Najnowsza gra JustDance25 dostępna w strefach graczy MediaMarkt

Just Dance to od wielu lat jedna z najlepszych serii gier tanecznych. Idealnie sprawdza się na rodzinne spotkania czy szalone wieczory ze znajomymi. Jest również świetną opcją do codziennej aktywności fizycznej, gdy trening na siłowni nie do końca wpasowuje się w nasze upodobania. W najnowszej wersji, która premierę miała 15 października będzie znajdować się aż 40 nowych kawałków muzycznych z atrakcyjnymi układami tanecznymi, które nie tylko pozytywnie wpłyną na umiejętności taneczne użytkownika, ale również porządnie zmęczą. W JustDance25 usłyszymy takie hity jak "Move Your Body" w wykonaniu The Sunlight Shakers, "Padam Padam" od Kylie Minogue czy też viralową nutę "Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)" od Christell.