Te słuchawki są jak tiktaki. Nothing Ear (open) – pierwsze wrażenia

Nowa propozycja marki Nothing ma dość specyficzną budowę. Etui jest długie i dość szerokie. Gdybym miał porównać wielkość urządzenia do innych sprzętów, to etui Ear (open) ma długość dwóch case'ów ładujących do AirPodsów Pro. To sprawia, że sprzęt w kieszeni zajmuje sporo miejsca. Ale o co chodzi z tymi tiktakami?