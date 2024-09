Przepraszam, ale skąd ta cena? Nothing Phone (2a) Plus - pierwsze wrażenia

Faktem jest to, że Nothing Phone (2a) jest świetnym urządzeniem. Tylko w 24 godziny od startu sprzedaży firma otrzymała ok. 100 tys. zamówień. Sam chwaliłem go w swojej recenzji z perspektywy posiadacza Nothing Phone (1), z którego korzystałem prywatnie niemal przez rok. Telefon miał być pierwszym bardziej przystępnym modelem producenta, co okazało się strzałem w dziesiątkę.