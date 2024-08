Tonący brzytwy się chwyta. Ważna aplikacja Apple może trafić na Androida

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z Map Apple, to wiecie, jak wielu informacji dostępnych w Mapach Google tam brakuje (co oczywiście, zależy też w głównej mierze od lokalizacji). Nie wydaje się, nawet jeśli rozwiązanie Apple trafi na Androida, to usługa Google spadnie z tronu. Mapy Google są ogromną potęgą i ciężko będzie to zmienić.