Apple po 12 latach dogania swojego największego rywala. Chodzi o mapy

Apple Maps to usługa map internetowych opracowana z myślą o urządzeniach pod kontrolą systemów iOS, MacOS oraz WatchOS. Usługa zadebiutowała w 2012 roku, zastępując Mapy Google jako domyślną usługę. Co odbiło się koncernowi z Cupertino czkawką, bo przez wiele lat Mapy Apple były po prostu kiepskie.



To jednak się zmienia, a po 12 latach od premiery Apple wypuszcza swoje Mapy z więzienia. Bo te wreszcie uruchomimy z poziomu przeglądarki internetowej - i to nie tylko tej na urządzeniach Apple.