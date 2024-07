Mapy Google na iPhone'y doganiają Androida. Wreszcie nie będziesz dostawał tylu mandatów

Tak jak możemy się spodziewać, funkcja nie różni się od tego, co możemy zobaczyć w Mapach Google na Androida – aktualna prędkość wyświetla się w postaci małego kółeczka w lewym dolnym rogu, tuż nad wskaźnikiem odległości i pozostałego czasu do celu. Oczywiście jednostka prędkości wskazywana jest w zależności od lokalizacji – u nas będą to km/h, natomiast jeśli wybierzemy się np. do Stanów Zjednoczonych, to zobaczymy prędkość w milach na godzinę.