Przynosisz niedziałający telefon, a operator daje zniżkę na nowy. Tyle możesz zaoszczędzić

Zasada akcji jest bardzo prosta: można zdobyć obniżkę 1000 zł na S23 Fe i 700 zł na Redmi Note 13 Pro 5G, przynosząc stary smartfon do salonu. Może być to urządzenie, które do niczego się już nie nadaje (np. nie działa), ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oddać tanie urządzenie, które było kupione kilka lat temu za kilkaset złotych. Zresztą, nie musi być to nawet smartfon, a na przykład inteligentny zegarek, który nadaje się tylko do utylizacji.