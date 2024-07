Dwie polskie gry odpowiadają za prawie 2 proc. CAŁEGO polskiego eksportu do USA

Myślę, że inni utalentowani producenci gier z Polski z nawiązką dokładają brakujące 0,25 proc., wyrównując eksport gier do Stanów do poziomu równych 2 proc. Wszakże to w naszym kraju powstały takie petardy jak Dying Light 2, Medieval Dynasty czy Frostpunk, w dalszym ciągu notujące przyzwoite wyniki sprzedaży.