Wiedźmin najlepszą serią ever. A trójka to już w ogóle

Jeśli mielibyśmy umieścić trzecią część Wiedźmina gdzieś, to znalazłaby się w czołówce dziesięciu najlepiej sprzedających się gier wszech czasów, obok takich tytułów jak pierwsze Pokémony i Red Dead Redemption 2, jednocześnie pokonując gry takie jak The Elder Scrolls V: Skyrim czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild.