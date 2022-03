Dlaczego nowy Wiedźmin to nie Wiedźmin 4? Bo to byłoby bez sensu. A dlaczego? Już tłumaczę

To już oficjalne: nowa gra z serii Wiedźmin to nie będzie Wiedźmin 4 i wcale mnie to nie dziwi. CD Projekt RED ma co najmniej kilka powodów, aby zatytułować ją jakoś inaczej. Może to być związane z Ciri, kreatorem zupełnie nowej postaci, planami stworzenia produkcji MMO lub... serialami Netfliksa.