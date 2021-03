5 interakcji

Jest nowa roadmapa rozwoju gry Cyberpunk 2077. Tegoroczne DLC będą drobne, a plany na tryb online zostały porzucone.

Roadmapa opublikowana przez Marcina Momota pokrywa się z wcześniej deklarowanymi intencjami. W bieżącym roku studio CD Projekt Red zaprezentuje liczne łatki i poprawki do gry, darmowe dodatki, a także wprowadzi do sprzedaży wersje dedykowane konsolom Xbox Series i PlayStation 5 (na dziś ich posiadacze mogą grać w wersje dla Xbox One / PS4, uaktualnienie będzie darmowe).

Teraz dowiadujemy się kolejnej ważnej rzeczy. Co prawda można było się spodziewać, że darmowe DLC nie będą dodatkami szczególnie rozbudowanymi, jednak nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Dopiero dziś, na nowej grafice, znajduje się istotny dopisek przy dodatkach. DLC – small additional content. Czyli drobne treści dodatkowe. A więc drobiazgi. Na bardziej rozbudowane nowe przygody przyjdzie nam poczekać przynajmniej do przyszłego roku.

Dodatkowo CD Projekt Red porzucił plany wprowadzenia do swojej gry trybu online. Cyberpunk 2077 pozostanie już na zawsze wyłącznie doświadczeniem dla pojedynczego gracza.

Cyberpunk 2077 bez dużych dodatków w tym roku i bez trybu online. W 2021 r. dużo dobrego czeka za to fanów gier o Wiedźminie.

CD Projekt Red potwierdził, że gra mobilna The Witcher: Monster Slayer pojawi się jeszcze w tym roku. Również w tym roku mamy się spodziewać Wiedźmina 3 w wersji dedykowanej konsolom Xbox Series i PlayStation 5 (uaktualnienie darmowe dla posiadaczy wersji na Xbox One / PS4). Studio zobowiązało się też do dalszego rozwijania Gwinta.

Grafika pochodzi z szerszego materiału CD Projektu, w którym ten rysuje wizję swojego rozwoju. Wydawnictwo ma pozostać wierne gatunkowi RPG, ale częściej i chętniej mieszać go z innymi rodzajami gier. Większy nacisk ma być też położony na gry online, a CD Projekt ma w przyszłości pracować nad kilkoma grami równolegle. Oczywiście terminowo i przy zachowaniu najwyższej jakości. Bo jakżeby inaczej.