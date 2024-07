Operator wyciąga wtyczkę. Te telefony przestaną działać, będziesz musiał kupić nowy

Możemy podejrzewać, że nie ma to związku z wyłączaniem sieci 3G. Wszystkie trzy urządzenia wspierają sieć 4G LTE – swojego czasu były to topowe modele, jednak dziś to leciwe sprzęty, które miały swoje premiery w 2016, 2017 i 2018 roku. Mowa zatem o telefonach, które mają na karku nawet ponad 8 lat. Jak wiadomo, w tych czasach producenci telefonów z Androidem nie aktualizowali swoich sprzętów przez 7 lat, jak to ma miejsce w obecnych smartfonów. Chociaż nie jest to jeszcze standardem, a raczej wyróżnikiem poszczególnych marek – Samsunga oraz Google.